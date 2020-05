Il primo giorno della fase 2

Da oggi in Italia sono in vigore le misure decise dal governo per la cosiddetta fase 2, che prevedono un parziale allentamento delle restrizioni imposte a marzo a causa del coronavirus. La novità principale riguarda gli spostamenti: da oggi infatti è possibile spostarsi all’interno della propria regione anche per visitare i “congiunti” e riprendere l’attività motoria e sportiva all’aperto. Hanno riaperto diversi settori produttivi fra cui quello manifatturiero e quello edile; i bar e ristoranti, che prima potevano lavorare soltanto con le consegne a domicilio, ora possono vendere anche cibo d’asporto. Le fotografie scattate oggi nelle principali città italiane mostrano le strade, i parchi, le stazioni e i mercati che cominciano a riempirsi di nuovo.