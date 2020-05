Quanti soldi ha guadagnato Disney da “Avengers: Endgame”

Un anno fa i cinema di tutto il mondo erano pienissimi e la grandissima parte del merito era di Avengers: Endgame, il 22esimo film dell’Universo cinematografico Marvel, che concludeva, almeno in parte, la più grande e fruttuosa serie di film della storia. Endgame sgretolò in pochi giorni decine di record di incassi e in meno di tre mesi divenne il film con i più grandi incassi di sempre. Superò anche Avatar, il cui record aveva resistito per un decennio, e già allora molti dissero che non si vedeva all’orizzonte un film che avrebbe potuto battere a sua volta quel record.

Lasciando da parte il fatto che ora sia difficile immaginarsi anche un solo cinema pieno di gente, Deadline – un sito molto affidabile quando si tratta di cinema e soldi – ha fatto i conti in tasca a Endgame per vedere quanto è costato e quanto, alla fine, ha fatto guadagnare alla Marvel e di conseguenza alla Disney. Sono conti che mostrano, molto meglio dei dati sugli incassi, che grandissimo successo è stato quel film.

Gli incassi

I dati sugli incassi raccontano solo parte della storia: non tutti i soldi pagati per un biglietto vanno a chi ha fatto il film, e quella percentuale è diversa tra un film e l’altro, tra un cinema e l’altro e tra un paese e l’altro. Già che ci siamo, però, vale la pena di fare anche il conto degli incassi. Già nel suo primo weekend nei cinema Endgame aveva incassato più di un miliardo di dollari (una cifra che meno di 50 altri film sono riusciti a incassare in tutte le settimane passate nei cinema, nella storia). Alla fine, dopo diverse settimane e dopo che il film è stato mandato nei cinema con alcuni minuti extra rispetto alla sua prima versione, i suoi incassi totali e mondiali sono stati di 2 miliardi e 797 milioni di dollari.

In Nordamerica Endgame ha incassato più di 800 milioni di dollari e in Cina gli incassi sono stati oltre 600 milioni di dollari. Ma appunto, questa è solo una parte della storia: solo il 25 per cento di tutti i soldi incassati in Cina, per esempio, sono finiti nelle casse della Disney.

Costi, ricavi e guadagni

Le stime di Deadline dicono che Disney ha speso 356 milioni di dollari per produrre Endgame e altri 155 per quello che si definisce “Print & Advertising”, cioè tutti i soldi spesi per far arrivare un film nei cinema (anche oggi che non si devono più effettivamente distribuire pellicole per il mondo) e soprattutto per promuoverlo. Solo di produzione, promozione e distribuzione il film è costato quindi più di 500 milioni di dollari. Ai quali si devono aggiungere una serie di altri costi (per esempio le percentuali sugli incassi da dare a registi o attori) che, secondo Deadline, portano il costo totale a 899 milioni di dollari.

È il momento di passare ai ricavi: dei soldi che Endgame ha incassato nei cinema, a Disney sono tornati, sempre secondo Deadline, circa 1 miliardo e 181 milioni di dollari. Già questi sarebbero bastati a coprire i costi e mettere da parte non pochi soldi, ma c’è dell’altro: la vendita dei diritti televisivi o i ricavi da altre modalità di visione diverse dai cinema, che hanno portato altri 608 milioni di dollari. Che sommati al miliardo e 181 milioni dei cinema creano un ricavo totale di 1 miliardo e 789 milioni di dollari.

I ricavi – fatti tra l’altro senza considerare cose come il merchandising, che difficilmente si può dividere tra un film e l’altro – sono stati quasi il doppio dei costi. Vuol dire che per ogni dollaro investito in Endgame, a Disney ne sono tornati due.

Anche dal punto di vista prettamente economico – che non è lo stesso di quello degli incassi – Endgame è stato quindi un film di grandissimo successo, che ha prodotto un utile di quasi 900 milioni di dollari. Infinity War, che a sua volta era andato benissimo, aveva fatto guadagnare a Disney 500 milioni di dollari e Frozen, che secondo Deadline è stato il secondo miglior film del 2019 per guadagni, non ha raggiunto i 600 milioni.

Non succederà più?

Endgame è stato un film da record, oltre che un evento culturale rilevantissimo, perché ha chiuso (seppur non proprio del tutto) un lungo arco narrativo iniziato più di 20 film e oltre 10 anni prima, raccontando una storia a sua volta basata su personaggi con cui alcuni spettatori, ancora prima di vederli nei cinema, avevano potuto familiarizzare per decenni leggendone le storie a fumetti; tra l’altro riprendendo una storia che era rimasta in sospeso – moltissimo in sospeso – dopo Avengers: Infinity War, che a sua volta aveva avuto un grande successo.

Guardando al futuro, i film che potrebbero forse insidiare il record di incassi di Endgame o portare risultati economici ugualmente soddisfacenti, sono pochi. Si parla di Avatar 2, la cui uscita è prevista per la fine del 2021, dei nuovi Star Wars (il primo dei quali è atteso per la fine del 2022) o di qualche altro film che chiuderà qualche altra serie della Marvel (ammesso che questi film continuino ad avere successo).

Ma c’è anche chi ritiene che il record di incassi di Endgame potrebbe non essere mai battuto, almeno nel breve periodo, e che il suo utile da quasi 900 milioni di dollari – che presuppone un modello economico che si basa ancora sui cinema come principale fonte di guadagno – finirà per essere irripetibile. Innanzitutto, non è detto che quando si potrà tornare nei cinema tutti avranno voglia di farlo: ci potrebbero essere mesi in cui gli spettatori sarebbero pochi e potrebbe cambiare il modo in cui si investono soldi per fare film, perché nel frattempo sarà cambiato il modo in cui si sceglie di guardarli.

In altre parole, la pandemia da coronavirus non ha solo prolungato di qualche mese il primato di incassi di Endgame, ma potrebbe anche finire per accelerare o accentuare certe dinamiche produttive e distributive che potrebbero rendere impensabili (almeno per diversi altri anni, prima che magari cambi chissà cos’altro) incassi – e guadagni – come quelli di Endgame.