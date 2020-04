Il campionato di calcio francese è ufficialmente concluso

La stagione 2019/20 del campionato di calcio francese è stata dichiarata ufficialmente conclusa, due giorni dopo la decisione del governo di prolungare almeno fino a settembre le principali manifestazioni sportive di squadra. La conclusione, votata nell’assemblea di giovedì, riguarda i due principali livelli del calcio professionistico francese a partire dalla prima divisione — la Ligue 1 — che ha deciso di rendere definitiva la classifica dell’ultima giornata disputata regolarmente.

Connaissance prise des décisions et déclarations du Premier Ministre et du Gouvernement, la LFP acte la fin de la saison 2019/2020. ???? @PSG_inside champion de @Ligue1Conforama

???? @FCLorient champion de @DominosLigue2 Communiqué ????➡️ https://t.co/LtLVoKV6Ye pic.twitter.com/6Z3GIxKSKV — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) April 30, 2020

In base a questo, il titolo nazionale verrà assegnato al Paris Saint-Germain, squadra che al momento della sospensione si trovava saldamente in testa alla classifica con un vantaggio di 12 punti sul Marsiglia e 18 sul Rennes. Marsiglia e Rennes dovrebbero qualificarsi alla prossima UEFA Champions League, mentre Lille, Reims e Nizza dovrebbero essere le squadre qualificate alla prossima UEFA Europa League. Il Tolosa, ultimo in classifica, verrà retrocesso in Ligue 2 insieme all’Amiens; dalla Ligue 2 verranno promosse Lorient e Lens. Per la prima volta dal 1997, il Lione (settimo in classifica) non giocherà le coppe europee.

La Ligue 1 è il primo fra i cinque maggiori campionati europei ad aver dichiarato conclusa la stagione corrente. Nel resto del continente, soltanto Belgio e Paesi Bassi hanno terminato in anticipo i loro campionati: il titolo belga è stato assegnato al Club Brugge mentre quello olandese rimarrà vacante.