Meteo: le previsioni per domani, mercoledì 29 aprile

Le previsioni meteo per mercoledì dicono che la giornata inzierà con nuvole e piogge sparse in tutta Italia: dovrebbe piovere al Nord-Est, nel basso Lazio, in Sicilia e in Campania, di mattina. Di pomeriggio continuerà a piovere in Friuli Venezia Giulia e inizierà in provincia di Viterbo, in Umbria, tra Ancona e Macerata e in Sicilia sud-orientale. Di sera e di notte migliorerà ovunque tranne che nelle province di Messina e Catanzaro.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.