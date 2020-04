Bolsonaro è sempre più nei guai

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro sta passando uno dei momenti più difficili dalla sua elezione. Dopo aver licenziato il popolare ministro della Giustizia Sérgio Moro, sembra per ragioni politiche, Bolsonaro ha ricevuto moltissime critiche anche da una parte dei suoi sostenitori, mentre l’opposizione ha organizzato nuove proteste e parlato esplicitamente della possibilità di rimuoverlo attraverso una procedura di impeachment. A tutto questo si aggiunge la sua gestione confusa e assai poco popolare dell’epidemia da coronavirus, che Bolsonaro ha cercato di sminuire sin dai primi giorni. «Il governo sta scricchiolando», ha detto al Guardian Eliane Cantanhêde, un’analista politica del quotidiano conservatore Estado de São Paulo.

Tutto è iniziato due settimane fa, quando Bolsonaro – eletto nel 2019 e sostenuto da una maggioranza di destra – ha deciso di licenziare il capo della polizia federale, Mauricio Valeixo, per ragioni mai chiarite ufficialmente. I giornali sospettano che Bolsonaro l’abbia licenziato per ostacolare le indagini in corso su due suoi figli: Carlos, consigliere comunale a Rio de Janeiro, è coinvolto nella creazione di quella che il País ha definito «la fabbrica di notizie false», cioè il gruppo di esperti di social media incaricato di diffondere notizie false o imbarazzanti nei confronti degli avversari politici di Bolsonaro, anche attraverso l’uso di bot. Flavio, senatore, sarebbe invece sotto indagine per corruzione e legami con la mafia di Rio de Janeiro.

Moro ha raccontato di aver chiesto conto a Bolsonaro della decisione di licenziare Valeixo. Il presidente gli avrebbe risposto che intendeva rimpiazzare Valeixo con qualcuno di più fedele, attraverso cui ottenere informazioni riservate sulle attività della magistratura. Moro era molto popolare nel paese per il ruolo molto attivo che aveva avuto nel processo ai danni dell’ex presidente Lula – processo che secondo diversi critici ha avuto profonde ragioni politiche – e diversi sostenitori di Bolsonaro non l’hanno presa bene.

«È stato un brutto colpo», ha detto al New York Times José Augusto Rosa, un deputato considerato il capo di un gruppo a favore dell’industria delle armi: «Moro era un pilastro per la stabilità della base elettorale del governo, e rappresentava la lotta contro la corruzione e il crimine organizzato».

L’opposizione è stata ancora più dura. Simone Tebet, la senatrice che presidente la commissione Giustizia del Senato, ha twittato che se le accuse contro Bolsonaro saranno provate rappresenterebbero un crime de responsabilidade, una specie di abuso d’ufficio. È la stessa accusa con cui nel 2016 fu rimossa, al termine di una procedura di impeachment, l’allora presidente Dilma Rousseff.

Venerdì sera, in un discorso televisivo circondato dai ministri che gli sono rimasti, Bolsonaro ha respinto tutte le accuse e ribadito che il presidente «non deve dare spiegazioni a nessuno se vuole licenziare un funzionario».

Bolsonaro è già stato mollato dal suo partito a novembre, e subito dopo la decisione di circolare Moro il quotidiano Folha de São Paulo ha scritto che i militari che fanno parte del suo governo stavano considerando di dimettersi in blocco, cosa che danneggerebbe ulteriormente la sua immagine. Bolsonaro è piuttosto isolato anche sul piano internazionale: nonostante il sostegno del presidente statunitense Donald Trump e di alcuni partiti dell’estrema destra europea, non sembra aver stretto particolari legami con importanti leader mondiali.

La procedura di impeachment prevista dalle leggi brasiliane è comunque piuttosto laboriosa – servono una maggioranza di due terzi alla Camera e due voti al Senato – e al momento potrebbe essere ancora presto per avviarla, specialmente durante una pandemia. «Non scommetterei né a favore né contro un impeachment», ha commentato Cantanhêde, spiegando però che «è difficile immaginare che Bolsonaro arrivi in fondo al suo mandato in mezzo a questo caos».