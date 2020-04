Meteo: le previsioni per domani, giovedì 23 aprile

Le previsioni meteo per giovedì dicono, in breve, che ci sarà bel tempo al Nord e brutto al Centro-Sud. Al Nord tornerà il sole in modo stabile per tutta la giornata, con qualche locale annuvolamento sulle Alpi. Al Centro il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su Toscana e Marche settentrionali, mentre altrove pioverà. Al Sud il meteo prevede nubi, temporali e precipitazioni diffuse, con qualche miglioramento a partire dal pomeriggio.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.