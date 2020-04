Meteo: le previsioni per domani, venerdì 10 aprile

Anche oggi c’è ben poco da dire, sulle previsioni meteo per giovedì: sarà una giornata perfetta, senza neanche una perturbazione in nessuna parte d’Italia. Si comincia di mattina con sole pieno in tutte le regioni, poi di pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata. Di sera e di notte sarà di ancora sereno dappertutto e le temperature saranno in linea con quelle dei giorni scorsi: massima sopra i venti gradi e minima intorno ai dieci, di media.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.