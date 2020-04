L’autista del camion che era stato scoperto in Inghilterra con a bordo 39 migranti morti si è dichiarato colpevole di omicidio colposo

Maurice Robinson, l’autista nordirlandese del camion nel cui rimorchio refrigerato lo scorso 23 ottobre erano state trovate 39 persone morte, si è dichiarato colpevole di omicidio colposo durante il processo contro di lui che si sta tenendo a Londra. Il camion era stato trovato a Grays, a est di Londra, e dopo alcuni giorni si era scoperto che tutte le persone morte erano migranti vietnamiti.

Il rimorchio era partito dal porto di Zeebrugge, in Belgio, ma i corpi erano stati scoperti nel Regno Unito. Secondo le ricostruzioni della polizia, le persone morte erano rimaste intrappolate nel container a -25°C per almeno 10 ore. Robinson, che si era presentato spontaneamente in tribunale per rispondere alle accuse, si era già dichiarato colpevole di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

A processo insieme a Robinson c’era anche Gheorghe Nica, britannico di origine rumena, che ha respinto le accuse di omicidio colposo e di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il rumeno Alexandru-Ovidiu Hanga e il nordirlandese Christopher Kennedy erano accusati invece solo di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, accusa che hanno respinto entrambi. Per Robinson e Kennedy sono invece cadute le accuse di traffico di esseri umani.