Le 39 persone trovate morte in un camion erano intrappolate nel container refrigerato da più di 10 ore

Per aiutare la polizia britannica a scoprire l’identità delle 39 persone trovate morte – 31 uomini e 8 donne – l’ambasciatore cinese nel Regno Unito Liu Xiaoming ha mandato una squadra nell’Essex, dove si trova Grays. Le indagini stanno coinvolgendo anche l’Irlanda, perché la società a cui appartiene il rimorchio (che era stato registrato in Bulgaria) è irlandese.

Mezzi come il rimorchio sono tenuti sotto sorveglianza per tutta la loro permanenza nel porto e hanno un sigillo complicato da rimuovere. La polizia belga sta collaborando con quella britannica nelle indagini. È piuttosto probabile che si tratti di un caso di traffico di esseri umani.

È probabile che le 39 persone di nazionalità cinese che mercoledì sono state trovate morte nel rimorchio refrigerato di un camion a Grays, a est di Londra, fossero intrappolate nel container, a -25°C, da almeno 10 ore . Lo hanno detto il dirigente del porto di Zeebrugge, in Belgio, da dove era partito il rimorchio prima di arrivare nel Regno Unito, e il sindaco di Bruges, città in cui si trova il porto.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.