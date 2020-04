WhatsApp ha annunciato che limiterà l’inoltro dei messaggi virali a una sola chat per volta

La popolare app di messaggistica WhatsApp ha annunciato che limiterà a una sola chat per volta l’inoltro di messaggi “virali”, cioè di messaggi che sono già stati inoltrati molte volte. Al momento è infatti possibile inoltrare un qualsiasi messaggio, che sia virale o meno, fino a cinque chat per volta, che siano conversazioni con singole persone o gruppi. I messaggi virali sono quelli contrassegnati da una doppia freccia che segnala i messaggi provenienti da più inoltri e quindi di provenienza incerta: la doppia freccia è stata inserita mesi fa da WhatsApp per segnalare a chi riceve un messaggio quando questo potrebbe contenere informazioni fuorvianti o palesemente false. Il nuovo limite dovrebbe servire a impedire la circolazione di notizie false riguardanti la pandemia da coronavirus, e verrà introdotto nei prossimi aggiornamenti dell’app.

«Ovviamente, non tutti i messaggi inoltrati contengono notizie false o contribuiscono alla disinformazione», dice un comunicato di WhatsApp sul nuovo limite: