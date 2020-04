A New York i morti per il coronavirus sono raddoppiati in tre giorni

Nello stato di New York il numero dei morti causati dal coronavirus è raddoppiato in tre giorni: dall’inizio dell’epidemia fino a martedì scorso erano morte 1.550 persone, mentre venerdì i morti sono diventati 2.935.

562 persone sono morte solo nelle ultime 24 ore, più di quante ne fossero morte nei primi 27 giorni di marzo, ha scritto il New York Times.

Lo stato di New York è quello degli Stati Uniti più colpito dalla crisi legata all’epidemia da coronavirus. I casi confermati sono 102.863, 57.159 solo nella città di New York, dove già da diversi giorni gli ospedali sono sovraffollati e c’è enorme carenza di attrezzature protettive per il personale medico e di ventilatori polmonari per i pazienti in intubazione nei reparti di terapia intensiva.

Il governatore dello stato, il Democratico Andrew Cuomo, venerdì ha annunciato di aver firmato un ordine esecutivo che permetterà di requisire da ospedali e strutture mediche private i ventilatori polmonari in eccesso o non utilizzati, per redistribuirli dove occorrono. L’approvvigionamento dei ventilatori polmonari è stato fin qui uno dei principali problemi per gli ospedali di New York, specialmente quelli delle aree più densamente popolate.

We do not have enough ventilators.

Period.

I am signing an Executive Order allowing the state to take ventilators and redistribute to hospitals in need.

The National Guard will be mobilized to move ventilators to where they are urgently required to save lives.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 3, 2020