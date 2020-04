Meteo: le previsioni per domani, venerdì 3 aprile

Le previsioni meteo per venerdì dicono che la giornata inizierà con il sole da Nord al Centro, fino all’Umbria e alla Toscana, mentre dal Lazio in giù sarà nuvoloso. Poi, di pomeriggio, ci saranno schiarite anche nel Lazio e in Abruzzo, mentre potrebbe piovere in Basilicata. Infine, la situazione rimarrà più o meno la stessa anche nelle ultime ore della giornata, con qualche pioggia sparsa prevista tra la costa orientale della Sicilia e la Calabria.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.