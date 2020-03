Un romanzo di Tiziano Sclavi da scaricare e leggere

Tiziano Sclavi è famoso come fumettista per aver inventato il personaggio di Dylan Dog, ma ha scritto anche racconti, come i quattro raccolti in Sogni di sangue, e romanzi come Tre e Non è successo niente, uscito nel 1998, il suo ultimo libro. Tra questi c’è anche Dellamorte Dellamore, uscito nel 1991 e da allora mai più ristampato, che introduce il personaggio di Francesco Dellamorte, che ricorda molto quello di Dylan Dog e che è poi comparso insieme a lui in un albo del fumetto.

Sclavi ha reso disponibile il romanzo online per chi vorrà leggerlo in questi giorni in cui si deve restare a casa per contenere il contagio da coronavirus; ha scelto di farlo sul Post per «il lavoro che sta facendo».

Potete leggere il libro online qui.

Potete invece scaricarlo qui.

«Ho scritto Dellamorte Dellamore nei primi anni Settanta e ha aspettato circa vent’anni per essere pubblicato» ha detto Sclavi. «Da moltissimo tempo non viene ristampato, come tutti gli altri miei libri, ed è bene che sia così. Dei miei romanzi mi piace dire che alla loro uscita hanno sempre suscitato enormi esplosioni di totale indifferenza, ma Dellamorte ha fatto eccezione. Ha venduto bene e ne hanno tratto un bel film diretto da Michele Soavi, anche se io da tutto ciò non ho guadagnato un soldo. E per coerenza continuo a non guadagnarci un soldo mettendolo a disposizione gratis. È una piccola cosa, lo so, ma insomma spero che vi faccia passare un paio d’ore piacevoli, meglio che niente. Stiamo tutti a casa, leggiamo, giochiamo, vediamo film, e auguriamoci che questi tempi tremendi finiscano presto».