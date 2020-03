Mezzo mondo fermo

Nelle ultime settimane le città di mezzo mondo hanno cominciato ad assomigliarsi per le strade vuote, le poche persone in giro con le mascherine o che mantengono le distanze di sicurezza tra di loro, posti solitamente affollati in cui passa solo una persona, parcheggi vuoti e foto di chi sta a casa, affacciato al terrazzo per prendere un po’ d’aria. Le restrizioni per limitare la diffusione del coronavirus riguardano a oggi tre miliardi di persone e le foto degli ultimi giorni da Parigi, New York, Roma, Barcellona, Rio de Janeiro e Londra (e si potrebbe andare avanti) mostrano diverse esperienze della quarantena che abbiamo in comune, nonostante la distanza.

