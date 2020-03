Meteo: le previsioni per domani, mercoledì 25 marzo

Le condizioni meteo per mercoledì non inizieranno bene, in alcune parti d’Italia: al Nord sarà nuvoloso, al Sud pioverà e al Centro – in provincia di Rieti e al confine tra Toscana ed Emilia-Romagna – è prevista neve. Le temperature saranno decisamente inferiori alla media delle scorse settimane. Di pomeriggio ci sarà brutto tempo anche in Campania, Basilicata e Puglia (oltre alle altre regioni del Sud), mentre nelle altre regioni sarà perlopiù nuvoloso. Di sera e di notte la situazione rimarrà invariata al Sud e peggiorerà al Nord-Est, in Lombardia e nelle Marche.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.