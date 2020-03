Le previsioni del meteo per domani, domenica 22 marzo

Per domenica 22 marzo si prevede cielo coperto in gran parte d’Italia, con possibilità di pioggia soprattutto al Nord. Fin dalla mattina ci potrebbero essere rovesci sparsi su su Alpi e Prealpi e su Pianura Padana occidentale ed Emilia. Nel pomeriggio la situazione dovrebbe migliorare, specialmente nelle aree pianeggianti. Al Centro ci saranno molte nuvole su tutte le regioni, con qualche possibile pioggia su quelle adriatiche. Ci saranno molte nuvole anche al Sud: si prevede pioggia in Sicilia, Calabria meridionale e Puglia, ma i fenomeni si attenueranno in serata.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.