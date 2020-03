La settima puntata del podcast di Joypad

Joypad, la serie di video sui videogiochi di Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti ospitata dal Post, è diventata un podcast. Un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Il giorno che abbiamo registrato questa puntata la preoccupazione più grande era ancora legata a quanti pochi giochi ci fossero in questa prima parte dell’anno. Poi è arrivata la pandemia a occuparci le giornate, ma non è che quel problema si sia risolto. Quantomeno però qualcosa è tornato a muoversi: Dreams di Media Molecule su PS4 per esempio, ma anche Doom Eternal e Animal Crossing, in uscita proprio oggi. Chi si fa invece attendere è Final Fantasy VII Remake: ma cosa saranno venti giorni di fronte ai cinque anni di distanza dall’annuncio e ai ventitre dell’uscita originale? Per riempire invece queste giornata lunghissime e diabolicamente assolate, Joypad vi consiglia Vanquish, Outer Wilds e Guess the correlation, che non si è capito ancora esattamente cos’è ma che tanto piace a Matteo Bordone.

Il podcast di Joypad esce due volte al mese, sempre da queste parti, gratis per tutti i lettori del Post. E lo troverete anche sulle principali piattaforme di podcast, come iTunes e Spotify.