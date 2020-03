Meteo: le previsioni per domani, venerdì 20 marzo

Le previsioni meteo per venerdì dicono che anche domani – giorno in cui inizierà la primavera – sarà una giornata prevalentemente serena e senza pioggia, se togliamo un po’ di piogge passeggere in provincia di Milano, di pomeriggio, e in Trentino-Alto Adige e Piemonte, di sera. Nel resto d’Italia sarà parzialmente nuvoloso o sereno, con banchi di nebbia previsti nella zona della pianura Padana.

Leggi anche: Quindi si può fare sport con le restrizioni per il coronavirus?

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.