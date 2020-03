Fotofinish

Anche questa settimana la gran parte delle foto sportive degli ultimi giorni racconta delle precauzioni e delle conseguenze che la diffusione del coronavirus in tutto il mondo sta avendo nello sport: chi ricorda di lavarsi le mani, chi ripropone lo slogan “tutto andrà bene”, e poi le partite a porte chiuse, gli stadi vuoti e gli eventi sospesi. Ma c’è ancora qualcuno che gioca per strada, e un po’ di belle foto dalle corse dei cavalli in Inghilterra: rovinose cadute, salti ad ostacoli, e i fotogenici venditori delle schede con tutte le informazioni per arrivare preparati alla gara.