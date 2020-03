La sesta puntata del podcast di Joypad

Joypad, la serie di video sui videogiochi di Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti ospitata dal Post, è diventata un podcast. Un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Quando sei obbligato a rimanere a casa e hai già finito di rivedere per la terza volta Friends, accendere una console e giocare un po’ potrebbe essere una buona idea. E quale miglior modo per esorcizzare la paura se non prendendo di petto alcuni tra i più famosi e letali virus e contagi della storia dei videogiochi? In questa puntata in smart working di Joypad si parla di Resident Evil e della fine che fa Raccoon City, degli zombie di Left 4 Dead e del bisogno di connessioni personali di Death Stranding. Inevitabile poi finire a parlare delle giraffe di The Last of Us, della New York di The Division o delle orde intelligenti di Days Gone. Non mancano i consigli: Plague Inc, Plants Vs Zombies e una pazzesca storia di una pandemia virtuale in World of Warcraft.

Il podcast di Joypad esce due volte al mese, sempre da queste parti, gratis per tutti i lettori del Post. E lo troverete anche sulle principali piattaforme di podcast, come iTunes e Spotify.