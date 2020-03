Venti canzoni per queste sere

La newsletter del Post Le Canzoni curata da Luca Sofri, peraltro direttore del Post, e destinata agli abbonati, è arrivata martedì alla sua centesima edizione, e centesima canzone raccontata. Nell’occasione la newsletter ha proposto ai suoi lettori un sondaggio per capire meglio le loro preferenze, sia sul contenitore che sul contenuto (assieme al racconto della canzone, e ai link per ascoltarla, la newsletter contiene anche una serie di segnalazioni, aggiornamenti, link a cose altre legate alla musica). Nel sondaggio, i lettori hanno indicato quali sono le canzoni che hanno amato di più tra quelle scelte finora dalla newsletter, con preferenze molto varie: per festeggiare quindi il centenario, e per dare a tutti qualcosa di bello da ascoltare e da leggere in questi giorni domestici, il Post ha aperto a tutti – non solo agli abbonati – le pagine di 20 delle canzoni più segnalate. Le trovate tutte qui.

