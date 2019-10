Musica per le orecchie degli abbonati al Post

Da martedì sera gli abbonati al Post possono scegliere di ricevere una nuova newsletter, compilata da Luca Sofri e che si chiama “Le canzoni”: parla, imprevedibilmente, di canzoni. Una per ogni sera.

È una cosa piccola che resuscita la stessa vecchia idea di Playlist. La mandiamo agli abbonati del Post a cui importi. È una canzone ogni sera, brevemente introdotta ma senza farla lunga: soprattutto suggerita. Probabilmente soporifera, notturna, quieta: per inclinazione mia, per vecchiaia, e perché penso di mandarla la sera. Ma non escludo deroghe. Non escludo neanche di cambiare frequenza (lunedì/venerdì, per ora), se ci stufiamo o cosa: vediamo. In coda alla canzone aggiungo una postilla di varie ed eventuali che riguardano le canzoni. Attingerò a cose che ho pure già scritto negli anni, e a cose che no. Può darsi che ci sia qualche malfunzionamento iniziale, portate pazienza. Consiglio molto di ascoltare la canzone con le cuffie, è sempre più bello: ma fate come volete. Ognuno come gli pare, ognuno dove gli pare. Buonanotte.