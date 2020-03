Fotofinish

Le foto di sport degli ultimi giorni mostrano le conseguenze delle misure straordinarie per limitare la diffusione del nuovo coronavirus: la partita a porte chiuse tra Juventus e Inter a Torino, la cancellazione del torneo di tennis di Indian Wells, in California, e i controlli della temperatura all’entrata dello stadio Ennio Tardini, a Parma. Dal resto del mondo arrivano le foto di Ronaldinho arrestato ad Asunción, in Paraguay; Katy Perry (che ha da poco annunciato di essere incinta) in concerto per la nazionale australiana di cricket e nasi colpiti da pugni durante il Sei Nazioni.

