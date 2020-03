Il torneo di tennis di Indian Wells è stato cancellato per via del coronavirus (SARS-CoV-2): è uno dei tornei più importanti al mondo, che si gioca ogni anno in California, e avrebbe dovuto cominciare oggi. La decisione di cancellare il torneo è stata presa domenica sera dopo che le autorità sanitarie della contea di Riverside – dove si trova Indian Wells, nel sud della California – avevano dichiarato un’emergenza sanitaria per via della diffusione del coronavirus.

The 2020 BNP Paribas Open will not be held.https://t.co/BVKQmmcbth pic.twitter.com/CHOd0PgJeV — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 9, 2020

La California è uno degli stati americani più colpiti dal coronavirus e gli organizzatori del torneo avevano già annunciato misure eccezionali per il torneo, per proteggere giocatori e spettatori. Il peggioramento della situazione avrebbe però reso necessario giocare il torneo senza pubblico, e gli organizzatori hanno preferito cancellare del tutto il torneo. Indian Wells è fin qui la più importante manifestazione sportiva statunitense ad essere cancellata per via del coronavirus: gli organizzatori hanno detto che proveranno a organizzare il torneo più avanti nella stagione se le condizioni lo permetteranno.