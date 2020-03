Bergamo è diventata la provincia italiana con più casi di coronavirus

Fra sabato 7 e domenica 8 marzo, la provincia di Bergamo è diventata la provincia italiana con più casi registrati di infezione da coronavirus: da 761 nella giornata di sabato, domenica sono diventati 997. Il dato ha superato quello di Lodi, la provincia dei primi comuni della ex “zona rossa”, dove da 811 sono diventati 853. La situazione era già complessa da giorni, ma a giudicare da notizie e testimonianze si sta decisamente aggravando.

L’aumento dei casi è avvenuto anche per via di un nuovo focolaio individuato a Nembro e Alzano Lombardo, due paesi della provincia: secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato provocato da un paziente ricoverato ad Alzano otto giorni prima di essere sottoposto al tampone, poi risultato positivo. La situazione è grave anche a Bergamo città, dove i contagiati sono diverse decine e dove si trova l’ospedale Papa Giovanni XXIII, uno dei più impegnati in Italia nella gestione dei pazienti positivi al coronavirus.

Fabiano Di Marco, direttore del reparto di Pneumologia, ha detto al Corriere della Sera che al momento fra le strutture di Bergamo e di San Giovanni Bianco sono in cura circa 280 pazienti positivi, fra cui 35 in terapia intensiva e 12 in sub-intensiva. Sono numeri enormi, se si conta che in tutta la Lombardia fino a ieri c’erano 399 persone in terapia intensiva: praticamente un ricoverato su 12 in terapia intensiva in Lombardia si trova nelle strutture del Giovanni XXIII.

– Leggi anche: La grave situazione degli ospedali in Lombardia per il coronavirus