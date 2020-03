Kamala Harris ha appoggiato Joe Biden

La senatrice americana Kamala Harris ha dato il suo appoggio alla candidatura di Joe Biden (ex vice presidente degli Stati Uniti ai tempi di Barack Obama) alle primarie del Partito Democratico per la presidenza degli Stati Uniti. Harris si era a sua volta candidata alle primarie, tanto che a un certo punto era considerata tra i favoriti per vincerle. Poi si era ritirata nel dicembre del 2019.

.@JoeBiden has served our country with dignity and we need him now more than ever. I will do everything in my power to help elect him the next President of the United States. pic.twitter.com/DbB2fGWpaa

— Kamala Harris (@KamalaHarris) March 8, 2020