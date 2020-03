Joe Biden è andato benissimo al Super Tuesday

L’ex vice presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha vinto in almeno otto dei quattordici stati in cui si è votato martedì nel Super Tuesday delle primarie dei Democratici, ottenendo un successo sopra le aspettative e che lo mette in una buona posizione per contendere la vittoria della nomination a Bernie Sanders, il senatore socialista che finirà comunque per vincere in California, lo stato più importante e popoloso in cui si è votato.

Michael Bloomberg, il miliardario che entrava di fatto oggi nelle primarie, non è riuscito a vincere da nessuna parte se non nel poco rilevante territorio delle Samoa Americane. Nel resto degli stati non ci è andato nemmeno vicino: si sta già parlando di un suo possibile ritiro. Elizabeth Warren, l’altra candidata tra quelli che a un certo punto hanno avuto una possibilità di vincere la nomination ma la cui campagna elettorale è in declino ormai da settimane, è andata molto male più o meno ovunque, arrivando addirittura terza nel suo stato, il Massachusetts.

I voti non sono ancora stati conteggiati dappertutto, e soprattutto devono ancora essere scrutinati completamente in California e in Texas, i due stati più popolosi e importanti in cui si è votato, che assegnano rispettivamente in 415 e 228 delegati – cioè le persone che assegneranno la nomination durante la convention estiva del partito – sui 1.344 totali in palio al Super Tuesday. Come da pronostico, Sanders dovrebbe vincere in California, un paese con un elettorato vario etnicamente e molto urbano; ma gli exit poll dicono che in Texas è avanti Biden, seppur di poco, un risultato che potrebbe essere importantissimo e che sembrava impensabile fino a due settimane fa.

Biden ha invece vinto certamente in Alabama, Arkansas, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee e soprattutto North Carolina e Virginia, due stati popolosi, diversi dal punto di vista etnico e fondamentali alle elezioni di novembre, dove Sanders sperava di migliorare rispetto al 2016 ma non ci è riuscito. Sanders è arrivato primo in Colorado, Utah e Vermont, il suo stato di casa, dove però ha perso oltre 30 punti rispetto al 2016.

Dopo il successo in South Carolina, quindi, Biden è riuscito a raddrizzare una campagna elettorale cominciata male, e negli ultimi giorni aveva ricevuto gli importanti endorsement dei candidati ritirati Pete Buttigieg, Amy Klobuchar e Beto O’Rourke. Al Super Tuesday Biden è andato così bene da ottenere la maggior parte dei delegati in palio, portandosi al primo posto anche tenendo conto di quelli che i candidati avevano ottenuto fin qui, nelle primarie in Iowa, New Hampshire, Nevada e South Carolina.

Contando solo gli stati già sicuri, Biden ha ottenuto circa 350 delegati e Sanders circa 260: le previsioni del New York Times dicono che alla fine ne avrà circa 650 contro i 580 di Sanders. Stando ai primi calcoli, Biden ha anche ottenuto un numero di voti decisamente superiore a Sanders: il New York Times prevede che ne ha ricevuti 5,3 milioni, contro i 4,9 di Sanders. In generale Biden è andato meglio di quanto previsto dai sondaggi in tutti gli stati tranne quelli in cui buona parte del voto è stato anticipato, quindi inviato per posta diversi giorni fa, mentre l’opposto è avvenuto per Sanders.

Every state except the vote-by-mail states! https://t.co/BsUz4XCnMG — Nate Silver (@NateSilver538) March 4, 2020

Sono numeri che potrebbero ancora cambiare, e che lasciano ancora spazio a ogni possibile esito finale nelle primarie Democratiche. Ma il gran successo di Biden ha rimesso in discussione quella che sembrava una vittoria annunciata di Sanders, o perlomeno un suo primo posto finale senza raggiungere i 1.991 delegati necessari a ottenere la nomination.

Secondo il modello predittivo del sito FiveThirty Eight, il più probabile esito finale delle primarie continua a essere una “contested convention”, cioè l’eventualità che nessun candidato ottenga 1.991 delegati. Ma dopo mesi in cui Sanders era stato il candidato favorito, ora Five Thirty Eight dà a Biden il 31 per cento di possibilità di vincere la nomination contro l’8 per cento di Sanders. Fino a una settimana fa era Sanders ad avere la percentuale di Biden. Di sicuro ormai sarà un affare tra loro due, e basta.