Il primo rapporto sui morti che avevano il coronavirus

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha diffuso uno studio su 105 persone morte in Italia che avevano contratto il coronavirus (SARS-CoV-2), per spiegare che pazienti fossero e aiutare a comprendere meglio l’epidemia che si è sviluppata nelle ultime settimane.

In tutto, secondo i dati diffusi giovedì 5 marzo dalla Protezione Civile, in Italia sono risultate positive al coronavirus 3.858 persone e 148 di loro sono morte. Va però tenuta in mente una cosa importante: il legame tra il coronavirus e un eventuale decesso non è sempre facile da stabilire. In molti casi il coronavirus causa complicazioni che rendono peggiore una situazione già grave e precaria. Lo studio dell’Istituto Superiore di Sanità aiuta a capire la situazione.

In sintesi:

I 105 morti con coronavirus avevano in media 81 anni, erano in maggioranza uomini e due terzi di loro aveva già problemi di salute al momento dell’infezione.

Il 42,2 per cento dei morti aveva tra gli 80 e gli 89 anni; il 32,4 per cento aveva tra i 70 e i 79 anni; l’8,4 per cento aveva tra i 60 e i 69 anni, il 2,8 per cento aveva tra i 50 e i 59 anni e il 14,1 per cento aveva più di 90 anni.

La patologia pregressa più diffusa era l’ipertensione (74,6 per cento dei casi), seguita da cardiopatia ischemica (70,4 per cento) e dal diabete mellito (33,8 per cento).

L’Istituto Superiore di Sanità è tra le più importanti istituzioni scientifiche in Italia a occuparsi della ricerca sul coronavirus, eseguendo controanalisi per confermare i risultati dei test che si fanno in tutta Italia sui casi sospetti, e raccogliendo informazioni sugli esiti clinici dei casi confermati. Lo studio diffuso ieri è basato sui dati raccolti fino al 4 marzo grazie a un questionario preparato dall’ISS e compilato dai medici degli ospedali che avevano in cura i pazienti.

Il testo completo diffuso dall’ISS mercoledì 5 marzo:

Studio ISS Su 105 deceduti con Covid-2019, età media 81 anni e patologie preesistenti in due terzi dei casi