L’Ungheria ha chiuso le frontiere ai richiedenti asilo citando come ragione il coronavirus

Dal primo marzo l’Ungheria ha chiuso, a tempo indefinito, gli accessi di transito alle frontiere per i richiedenti asilo per limitare i rischi legati al contagio del coronavirus (SARS-CoV-2).

La misura è stata annunciata da Gyorgy Bakondi, consigliere per la sicurezza nazionale del primo ministro ungherese Viktor Orban, che aveva detto che «osserviamo un certo collegamento tra il coronavirus e l’immigrazione illegale» senza però fornire alcun dato. Secondo diversi osservatori il coronavirus è solo una scusa per sospendere il diritto d’asilo nel paese, già fortemente limitato.

Viktor Orban used this moment to abolish the right to asylum.

Of course he would. This crisis is what he was waiting for since 2015. He senses that this may be moment EU abandons refugee convention. @Refugees @DalhuisenJJ @KenRoth @ecfr @stluedke @PatrickKingsley @Tim_Roehn https://t.co/nB1E3GlROT

— Gerald Knaus (@rumeliobserver) March 1, 2020