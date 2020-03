Secondo gli exit poll, la coalizione di Benjamin Netanyahu è avanti nelle elezioni in Israele

Alle 21 si sono chiusi i seggi delle elezioni politiche in Israele e secondo i primi exit poll – dati quindi da prendere con una certa cautela – la coalizione di centrodestra guidata dal Likud del primo ministro uscente Benjamin Netanyahu avrebbe ottenuto la maggioranza relativa dei seggi, e sarebbe vicinissima alla maggioranza assoluta. Gli exit poll infatti attribuiscono al centrodestra 60 seggi, contro i 54 del centrosinistra; e servono 61 seggi per ottenere la maggioranza assoluta alla Knesset, il Parlamento israeliano.

Quelle di oggi sono state le terze elezioni parlamentari in Israele in meno di un anno, dopo che le prime due – organizzate ad aprile e a settembre del 2019 – non avevano prodotto risultati che consentissero di formare una maggioranza in grado di sostenere un governo, soprattutto a causa della notevole frammentazione del quadro politico. Nonostante questo, l’affluenza è stata la più alta dal 1999. Come quelle precedenti, la campagna elettorale delle ultime settimane è stata segnata soprattutto dai processi per truffa e corruzione contro il primo ministro uscente Benjamin Netanyahu, che inizieranno fra due settimane. Netanyahu si è difeso sostenendo che i processi siano stati avviati per ragioni politiche, e nelle ultime settimane ha cercato di compattare il suo elettorato – dicendo che nessuno dei suoi avversari ha lo spessore necessario per fare il primo ministro – e cercando di ottenere i voti di alcuni segmenti particolari dell’elettorato, come le persone che usano frequentemente la marijuana (che ha promesso di legalizzare) e i tassisti.