Le ultime sul coronavirus in Italia

Gl ultimi dati ufficiali diffusi domenica sera dalla Protezione Civile dicono che le persone risultate positive al coronavirus (SARS-CoV-2) in Italia sono quasi 1.700, mentre le morti legate in qualche maniera al virus sono 34, cinque in più di ieri; quelle attualmente malate sono 1.577, mentre quelle guarite sono 83. La regione dove è stata registrata la maggior parte dei contagi è Lombardia, con 984 casi, seguita dall’Emilia-Romagna, con 285 casi, e dal Veneto, con 263 casi. Ci sono poi 49 casi in Piemonte, 25 nelle Marche, 25 in Liguria, 17 in Campania, 13 in Toscana, 9 in Sicilia, 6 nel Lazio, 5 in Abruzzo, 3 in Puglia, uno in Calabria e uno nella provincia autonoma di Bolzano.

A questi dati vanno aggiunti alcuni casi che sono stati registrati nelle ultime ore e che devono ancora essere confermati dalla Protezione Civile. Lunedì l’Istituto Spallanzani di Roma ha comunicato che al momento ci sono 12 persone risultate positive nel Lazio, di cui 7 ricoverate nell’istituto: tra queste c’è la coppia di cinesi tra i primi a essere individuati e curati, ormai «completamente negativizzata», e un agente di polizia del commissariato del quartiere di Spinaceto di Roma. Sono risultati positivi anche sua moglie, i suoi due figli e sua cognata (questi quattro si trovano in isolamento domiciliare). L’Istituto ha reso noto che, per precauzione, sono state sospese le attività didattiche del Liceo Pascal di Pomezia, frequentato da uno dei figli, e le lezioni del Corso di Laurea in Informatica della Università Sapienza di Roma (canale A-L), frequentato dall’altro figlio.

Sono risultati positivi e ricoverati allo Spallanzani anche una famiglia di Fiumicino (madre, padre e figlia), e un’altra persona il cui contagio sarebbe riconducibile al focolaio veneto. C’è poi un allievo vigile del fuoco di Piacenza risultato positivo e ricoverato presso la caserma di Capannelle.

Sempre lunedì è stato registrato il primo caso di contagio in Sardegna, a Cagliari. La regione ha fatto sapere che è un uomo di 40 anni originario di Quartu Sant’Elena, ricoverato dallo scorso sabato in isolamento con una febbre persistente. Dopo essere stato sottoposto al tampone l’uomo è risultato positivo al coronavirus, e ora si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità.

Sono risultati, inoltre, altri due casi positivi in Puglia: un 29enne originario di Bari che lavora in Lombardia, e una 74enne di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. Lunedì è stato anche comunicato il contagio di un assessore della Lombardia, Alessandro Mattinzoli: per questo motivo tutta la giunta regionale si sottoporrà ai test di accertamento (nonostante la procedura consigliata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità sia di testare solamente chi presenta sintomi della malattia COVID-19, e di mettere in isolamento chi ha avuto contatti con le persone risultate positive).

Domenica, inoltre, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato un decreto legge che elenca le nuove misure decise per contenere la diffusione del coronavirus in Italia. Le misure variano a seconda dell’area geografica, e ne identifica tre: quella dei due focolai conosciuti di coronavirus in Italia, nel lodigiano e a Vo’ in Veneto; quella di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, le tre regioni più interessate dal contagio; e il resto del territorio nazionale.

