Le notizie di oggi sul coronavirus in Italia

Secondo gli ultimi dati diffusi venerdì sera dalla Protezione Civile, le persone che sono risultate positive ai test per il coronavirus (SARS-CoV-2) in Italia sono 888, distribuite in 13 regioni e in una provincia autonoma (Bolzano). Le persone che avevano contratto il virus e che sono morte sono state finora 21, di età comprese tra i 62 e i 91 anni, la maggior parte dei quali avevano malattie pregresse e condizioni di salute precarie. 46 persone sono state dichiarate guarite, perché dopo aver contratto il virus sono risultate negative ai successivi test.

Delle 888 persone che sappiamo aver contratto il virus, 412 sono in isolamento a casa propria e non presentano sintomi, o ne presentano di molto lievi; 345 sono ricoverate invece con sintomi, e 64 sono in terapia intensiva. Le persone contagiate finora sono state nelle zone dove sono stati individuati i due focolai italiani, quella del lodigiano e quella di Vo’ in Veneto, oppure erano entrate in contatto con persone malate. Non sono insomma stati localizzati altri focolai del coronavirus.

A partire da sabato, il numero delle morti legate al coronavirus comunicato quotidianamente dalla Protezione Civile sarà comunicato dall’Istituto Superiore di Sanità dopo aver accertato che il virus ne sia stato l’effettiva causa.

Intanto, venerdì sera c’è stato il primo caso di contagio nel Lazio, se si escludono i due turisti cinesi ormai guariti e il ricercatore rimpatriato da Wuhan, in Cina. Si tratta di una donna di 38 anni di Fiumicino, comune fuori Roma, che era stata recentemente a Bergamo per vedere alcuni parenti. Dopo che si era sentita male, e dopo aver fatto un periodo di isolamento, è stata sottoposta ai test ed è risultata positiva: è stata trasferita all’ospedale Spallanzani insieme al marito e ai figli, che si stanno sottoponendo ai test ma che sono asintomatici.

Per sabato mattina è atteso il primo decreto legge del governo per controllare e gestire le conseguenze della diffusione del coronavirus in Italia. Ieri sera i rappresentanti della giunta della Regione Lombardia hanno detto di aver richiesto l’estensione di una settimana della proroga che sospende tutte le lezioni scolastiche, e ci si aspetta che il governo accoglierà la richiesta, seguendo i consigli dell’Istituto Superiore di Sanità. La chiusura delle scuole dovrebbe però essere confermata soltanto per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, le tre regioni più interessate dai contagi, mentre dovrebbero riaprire nelle altre regioni del Nord Italia dove erano state chiuse.

Non è ancora chiaro in che termini saranno eventualmente rinnovati i punti dell’ordinanza della scorsa settimana che hanno chiuso cinema, musei teatri e che hanno sospeso le manifestazioni sportive e in generale pubbliche nel Nord Italia. Si parla, per esempio, di riaprire i musei ma controllando gli ingressi in modo da consentire le visite a piccoli gruppi per volta: farà così il Duomo di Milano, da lunedì, mentre ha riaperto regolarmente da oggi l’Acquario di Genova.

Tra le altre misure che secondo i giornali saranno incluse nel decreto, secondo le anticipazioni dei giornali, c’è la sospensione dei versamenti fiscali per il settore alberghiero di tutta Italia, colpito da moltissime cancellazioni dopo la diffusione del coronavirus; sospensione fino a giugno dei pagamenti fiscali per i cittadini della “zona rossa” isolata nel lodigiano, insieme ad aiuti per 50 milioni di euro per le piccole e medie imprese e ad aiuti fino a 500 euro al mese per i lavoratori autonomi dell’area. Nella zona isolata nel lodigiano intanto riapriranno da lunedì gli uffici postali, e saranno pagate le pensioni.

Molte preoccupazioni degli esperti continuano a essere riposte nella tenuta del sistema sanitario delle regioni interessate dal contagio, attualmente sotto grande pressione e «ai limiti della tenuta» secondo quanto ha detto al Corriere della Sera Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano. «Alcuni ospedali sono veramente in grave crisi, come quelli di Lodi e Cremona che sono sovraccarichi di pazienti».