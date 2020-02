Negli Stati Uniti muoiono sempre più pedoni

L’indice di mortalità per i pedoni, pari a 3,2 ogni 100 incidenti per investimento di pedone, è quasi cinque volte superiore a quello delle persone a bordo delle automobili (0,7); per quanto riguarda i motociclisti l’indice di mortalità è 2,4 volte superiore, e per i ciclisti è invece doppio. Rispetto al 2001 le morti dei pedoni sono diminuite del 41 per cento, mentre rispetto al 2010 dell’1,9 per cento. Soprattutto quest’ultimo dato è nettamente inferiore a quello delle altre categorie di persone morte negli incidenti stradali: dal 2010 gli automobilisti morti sono diminuiti del 22,1 per cento, i motociclisti del 31,5 per cento e i ciclisti del 17,4 per cento.

La maggior parte degli incidenti, spiega il rapporto, avviene a causa della distrazione alla guida (per esempio per l’utilizzo dello smartphone), per il mancato rispetto delle regole di precedenza o del semaforo, e per la velocità troppo elevata. In tutto, questi tre gruppi rappresentano il 40,8 per cento delle cause di incidenti stradali in Italia.