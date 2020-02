C’è il primo caso di coronavirus in Svizzera

Le autorità sanitarie svizzere hanno confermato il primo caso di coronavirus (SARS-CoV-2) in Svizzera. È un uomo di 70 anni del Canton Ticino, al confine con l’Italia, risultato positivo al tampone.

Le autorità sanitarie hanno detto che l’uomo era andato in Italia circa 10 giorni fa e il 15 febbraio aveva partecipato a un evento vicino a Milano; non è ancora chiaro di quale evento si tratti. I sintomi sono comparsi due giorni dopo. Ora l’uomo si trova in isolamento in ospedale, il suo stato di salute è buono, hanno detto le autorità. Le persone che sono state in contatto con lui sono state identificate e resteranno in quarantena per 14 giorni.

La Svizzera sta aspettando i risultati dei tamponi fatti a 70 persone, che arriveranno nelle prossime ore.

