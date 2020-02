Le zone interessate dal contagio del nuovo coronavirus in Italia

Da quando è iniziata la diffusione del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) ci sono stati in tutto il mondo 77,815 casi di contagio, e 2.360 morti. In Italia ci almeno 18 casi di contagio confermati ufficialmente – anche se circolano stime superiori – e due morti, tutti nel Nord Italia.

Il primo a morire è stato uomo di 78 anni che era ricoverato da una decina giorni a Schiavonia (Padova) ed è poi risultato positivo al test per il nuovo coronavirus e trasferito all’ospedale di Padova: l’uomo era originario di Vo’ Euganeo, come anche un altro uomo risultato positivo al virus. La seconda persona a morire è stata invece una donna che viveva in Lombardia.

La maggior parte dei contagiati vive nella zona dove abita la prima persona a cui è stato individuato il coronavirus, un 38enne di Castiglione d’Adda, in provincia di Lodi. L’uomo lavorava in un’azienda di Casalpusterlengo ed è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Codogno. Anche sua moglie è risultata positiva ed è ricoverata all’ospedale Sacco di Milano. Al momento non si sa con certezza chi sia stato a contagiare l’uomo, ma sembra si tratti di stato un manager di un’azienda di Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza, con cui aveva cenato, e che era da poco tornato da un viaggio in Cina. Quest’ultimo, comunque, ha fatto sapere di essere risultato negativo ai test.

Sono risultati positivi, inoltre, un amico del 38enne e tre clienti di un bar di Castiglione d’Adda, che non avrebbero avuto contatti diretti con il 38enne. Sono stati poi riscontrati altri 8 casi di contagio all’interno dell’ospedale di Codogno, in cui è ricoverato l’uomo:sono 5 tra operatori sanitari, medici e infermieri e 3 pazienti. Nelle ultime sono sono stati registrati altri due casi: una donna residente nella provincia di Lodi e un’altra persona di Sesto ed Uniti, ricoverata da alcuni giorni nell’ospedale di Cremona.

Per 250 persone entrate in diretto contatto con i contagiati è stata prevista una quarantena in strutture militari e civili che inizierà nelle prossime ore, mentre in dieci paesi del Lodigiano – Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e Sanfiorano – la regione ha emesso un’ordinanza che vieta quasi tutte le attività all’aperto, e al contempo ha consigliato agli abitanti di non uscire di casa (parliamo di circa 50mila persone). Sono state chiuse anche le stazioni ferroviarie a Codogno, Maleo e Casalpusterlengo.