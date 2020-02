L’intelligence statunitense crede che la Russia stia interferendo nella campagna presidenziale del 2020 con l’obiettivo di far rieleggere Trump

Secondo l’intelligence statunitense, la Russia starebbe interferendo nella campagna presidenziale del 2020 con l’obiettivo di far rieleggere Donald Trump alla Casa Bianca: ne hanno parlato alcuni funzionari durante un incontro a porte chiuse al Congresso la scorsa settimana. Secondo la ricostruzione di alcuni giornali americani, tra cui il New York Times, la Russia sarebbe intenzionata a interferire sia nella campagna elettorale delle primarie sia in quella delle elezioni generali.

L’informativa dell’intelligence avrebbe provocato la protesta di alcuni deputati repubblicani e la reazione infastidita del presidente Donald Trump, che ritiene che il contenuto delle rivelazioni potrebbe essere usato come arma contro di lui dai Democratici.

Mercoledì, peraltro, Trump aveva annunciato di voler sostituire Joseph Maguire, attuale direttore della National Intelligence, con Richard Grenell, ambasciatore statunitense in Germania. La mossa di Trump ha fatto sospettare che c’entrasse l’informativa al Congresso della scorsa settimana. La Casa Bianca è intervenuta dicendo che è stata una coincidenza e che Grenell stava già parlando con l’amministrazione per assumere il nuovo ruolo.