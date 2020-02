Le informazioni che circolano sono ancora confuse. Il giornale tedesco Die Welt dice che secondo le prime testimonianze alcune persone hanno sparato contro due bar, di quelli dove si fuma il narghilè. La Bild, tabloid tedesco non sempre affidabile, parla di otto morti e cinque feriti, citando sue fonti nella magistratura. Sempre secondo la Bild, gli assalitori sono ancora ricercati dalla polizia. Queste informazioni non sono state confermate ufficialmente.

Mercoledì sera c’è stata una sparatoria ad Hanau, in Germania: un portavoce della polizia, citato dai giornali tedeschi, ha detto che ci sono diversi morti.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.