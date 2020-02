Air Italy riaprirà la vendita dei biglietti dei voli per e dalla Sardegna fino al 16 aprile

Air Italy, la compagnia aerea messa in liquidazione lo scorso 11 febbraio, ha annunciato che riaprirà le vendite dei biglietti ma solo per le rotte Olbia-Roma Fiumicino (e viceversa) e Olbia-Milano Linate (e viceversa). I voli prenotabili saranno solo quelli in partenza dal 14 marzo (quando riaprirà l’aeroporto di Olbia, al momento chiuso per lavori) e fino al 16 aprile. I biglietti si potranno prenotare attraverso il call center (+390789711865) e nelle biglietterie aeroportuali, e nei prossimi giorni verrà comunicato quando saranno riattivate anche le prenotazioni via Internet. Finora la compagnia aveva detto che avrebbe garantito solo i voli fino al 25 febbraio.

La decisione è stata presa per garantire la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna, cioè i servizi di trasporto agevolati per gli abitanti delle regioni insulari. I servizi per la continuità territoriale prevedono tariffe agevolate per i cittadini residenti in Sardegna, i giovani fino ai 21 anni, gli studenti fino al 27esimo anno, i disabili e gli anziani oltre i 70 anni. I voli saranno operati da equipaggi e aeromobili noleggiati, e non con velivoli e dipendenti di Air Italy.