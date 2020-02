Juventus-Brescia in diretta tv e in streaming

Juventus-Brescia, partita valida per la 24esima giornata di Serie A, sarà giocata domenica a partire dalle 15.00 allo Juventus Stadium di Torino. La Juventus, prima in classifica e favorita per la vittoria del campionato, affronta il Brescia penultimo in classifica e in grossa difficoltà da inizio stagione. Tra le altre cose, il Brescia ha già cambiato allenatore tre volte: a novembre, Fabio Grosso aveva preso il posto di Eugenio Corini, che era poi stato richiamato a dicembre per essere poi sostituito nuovamente a inizio gennaio da Diego Lopez. La Juventus, nonostante non sia nel miglior momento della sua stagione, è di gran lunga la favorita per la vittoria. Oggi, tuttavia, non giocherà Cristiano Ronaldo, il suo calciatore più forte: non è stato convocato per via di un affaticamento fisico.

Juventus-Brescia, le probabili formazioni

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Ramsey; Dybala, Higuain.

Brescia: Alfonso; Sabelli, Mangraviti, Chancellor, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Balotelli.

Juventus-Brescia, dove vedere la partita

Juventus-Brescia verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport 252 e Sky Sport Serie A (202). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.