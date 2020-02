L’uruguaiano Diego Lopez è il nuovo allenatore del Brescia

La dirigenza del Brescia, squadra attualmente penultima in Serie A, ha esonerato il suo allenatore Eugenio Corini e lo ha sostituito con l’uruguaiano Diego Lopez, ex giocatore e allenatore del Cagliari, proveniente dal Peñarol di Montevideo. L’ingaggio di Lopez è stato favorito dai suoi vecchi rapporti con l’ex presidente del Cagliari Massimo Cellino, proprietario del Brescia dal 2017. Corini, invece, era già stato esonerato lo scorso novembre e sostituito da Fabio Grosso, prima di essere richiamato in meno di un mese. Quello del Brescia è il secondo cambio di allenatore avvenuto in Serie A questa settimana.