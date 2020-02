Walter Mazzarri non è più l’allenatore del Torino

La dirigenza del Torino ha comunicato la risoluzione consensuale con il suo allenatore Walter Mazzari. La notizia era attesa da alcune ore, in seguito alla pesante sconfitta subita domenica a Lecce nell’ultima giornata di Serie A. In una stagione già complicata, segnata dai risultati incostanti e dalle contestazioni del pubblico, la situazione di Mazzarri al Torino è peggiorata sensibilmente lo scorso 25 gennaio con il 7-0 subito in casa contro l’Atalanta. Secondo le ultime indiscrezioni, Mazzari verrà sostituito da Moreno Longo, ex allenatore del Frosinone, cresciuto nelle giovanili del Torino sia come calciatore che poi da allenatore.