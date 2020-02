Atalanta-Roma in TV e in streaming

Atalanta-Roma è l’anticipo serale della 24ª giornata di Serie A. Si gioca alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo e sarà trasmesso in esclusiva su Dazn. In classifica Atalanta e Roma sono divise da tre punti. L’obiettivo stagionale di entrambe è la qualificazione alla Champions League, dove però tre dei quattro posti disponibili sembrano già occupati da Juventus, Inter e Lazio, le tre squadre in corsa per lo Scudetto. L’Atalanta si trova tutto sommato in un buon periodo di forma, la Roma invece no e viene da tre sconfitte nelle ultime cinque partite disputate.

Dove vedere Atalanta-Roma

Atalanta-Roma verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Atalanta-Roma

Atalanta (3-4-2-1) Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata.

Roma (4-2-3-1) Lopez; Peres, Smalling, Fazio, Spinazzola; Mancini, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.