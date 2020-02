Celebripost

Nella raccolta di chi valeva la pena fotografare in settimana scoprirete cosa hanno in comune Matteo Salvini, Vladimir Putin e l’attrice Anya Taylor-Joy. I famosi più agghindati sono quelli che si sono visti agli Oscar (ne trovate di più in altre raccolte: qui nel backstage, qui sul red carpet, qui durante la cerimonia e alla festa di Vanity Fair) seguiti da quelli alle sfilate della settimana della moda di New York: Bella Hadid, Katie Holmes, Alec Baldwin, Rihanna, Serena Williams, Blake Lively e Miley Cyrus. Dalla campagna presidenziale statunitense c’è qualche foto dal New Hampshire, mentre dalla Cina arriva il presidente Xi Jinping, anche lui con una mascherina contro il nuovo coronavirus.