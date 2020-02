Le foto della tempesta Ciara in Europa

Da giorni una tempesta chiamata dai meteorologi Ciara, oppure Sabine in alcune nazioni, sta portando forti venti, pioggia e neve in diversi paesi europei, con gravi danni, disagi ai trasporti e un totale di sette morti, uno dei quali in Italia. Ciara ha interessato per primo il Regno Unito, verso la fine della scorsa settimana, e si è progressivamente spostata verso sud-est arrivando a interessare il Nord Italia nella giornata di martedì. Una donna di 77 anni è morta a Traona, in provincia di Sondrio, dopo essere stata colpita dalla copertura di un tetto divelto dal forte vento. Anche nei vicini paesi di Morbegno e Talamona ci sono stati danni come alberi sradicati, cartelloni pubblicitari abbattuti e tetti divelti.

In tutta Europa le morti sono state sette: le altre sei sono avvenute in Polonia, dove una donna e i suoi tre figli sono stati colpiti dal tetto di un negozio nella località sciistica di Bukowina Tatrzańska; nel sud della Svezia un uomo è morto dopo che la sua barca si è rovesciata, mentre l’uomo che viaggiava con lui è ancora disperso; in Germania un uomo è morto in un incidente d’auto legato al forte vento nell’Assia, mentre in Slovenia un altro uomo è morto dopo che un albero è caduto sulla sua auto. Un’altra morte per incidente d’auto dovuto al vento è stata registrata in Repubblica Ceca.

Incredible @Hastingsrnli footage captured today by a member of public. Everyone onboard is safe and well. Casualty made it to shore.

In provincia di Cuneo, i forti venti hanno scoperchiato le lamiere sul tetto dello stabilimento dell’acqua Sant’Anna a Vinadio, e hanno fatto ribaltare un tir parcheggiato nel piazzale: lo stabilimento è stato sgomberato e chiuso ieri. Nel torinese le raffiche di vento hanno superato i 210 chilometri orari.

🇮🇹🌍 #MétéoMonde

10/02/2020 à 17h30 : Les #violentes rafales d'Ouest à Nord-Ouest touchent également le #Piémont (#Italie) avec des intensités digne d'un #ouragan comme en témoigne cette vidéo prise à #Vinadio cet après-midi.. 😮

Lunedì sera in Corsica sono stati registrati venti a 220 chilometri orari di velocità, mentre nel Regno Unito è esondato il fiume Ouse, nel sud dell’Inghilterra. A Francoforte, in Germania, una gru è caduta sul tetto della cattedrale della città, provocando gravi danni, mentre ad Amburgo l’alta marea ha fatto allagare il mercato del pesce. Centinaia di migliaia di case sono rimaste temporaneamente senza elettricità nel Nord Europa, a causa dei danni alle linee elettriche.

Ciara ha causato grandi disagi e rallentamenti nei trasporti su gomma, ferroviari e aerei nel Regno Unito e nei paesi del Nord Europa. Ci sono stati ingorghi, cancellazioni e strade chiuse. Lunedì è stato chiuso per diverse ore il ponte di Øresund, che collega la Svezia alla Danimarca.

Tra le conseguenze secondarie della tempesta Ciara, un volo di British Airlines ha impiegato meno di cinque ore per percorrere la tratta tra New York e Londra, grazie ai venti favorevoli: è un record per un aereo subsonico, cioè che viaggia sotto alla velocità del suono, di 1.192 chilometri all’ora. Ci ha messo 4 ore e 56 minuti, mentre la durata media del volo è di 6 ore e 13 minuti.