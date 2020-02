Ora su Netflix si può disattivare la riproduzione automatica delle anteprime

Netflix ha introdotto una nuova opzione che consente di impedire la riproduzione automatica delle anteprime, mentre si sfogliano i suoi contenuti per scegliere che cosa guardare. La limitazione può essere applicata sia alla versione per browser di Netflix sia alle applicazioni su dispositivi come smartphone, tablet e smart tv compatibili. Molti utenti chiedevano da tempo questa possibilità, perché infastiditi dal continuo avvio di video con audio attivo mentre cercavano che cosa guardare.

Come si disattiva la riproduzione automatica delle anteprime su Netflix

Per modificare l’impostazione occorre accedere a Netflix tramite il proprio browser, ed entrare poi nel servizio con uno degli account disponibili.

Dalla schermata principale di Netflix, quella con tutte le locandine e gli elenchi di film e serie tv, si deve cliccare sull’icona del proprio profilo in alto a destra. Dal menu a comparsa si seleziona poi la voce “Gestisci i profili”.

Nella schermata che appare, c’è una nuova voce che si chiama “Riproduci automaticamente le anteprime mentre sfogli su tutti i dispositivi”, che dovrebbe essere attiva. Per disattivarla è sufficiente deselezionare la casella che ha vicino, sulla sinistra, e poi cliccare sul tasto “Salva”.

La modifica sarà applicata a tutti i dispositivi collegati a quel profilo, ma potrebbe richiedere un po’ di tempo prima di diventare disponibile sulle app.