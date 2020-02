Uno dei 56 italiani rimpatriati da Wuhan è risultato positivo al nuovo coronavirus

Uno dei 56 cittadini italiani rientrati da Wuhan, in Cina, è risultato positivo al test del nuovo coronavirus (2019-nCoV); lo ha comunicato l’Istituto superiore di sanità (ISS) al ministero della Salute, dicendo che si trova ricoverato all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e che ha un «modesto rialzo termico ed iperemia congiuntivale».

L’uomo era stato messo in quarantena nella cittadella militare della Cecchignola, quartiere alla periferia sud di Roma, insieme agli altri 55 italiani arrivati da Wuhan. Questo pomeriggio era stato trasferito e messo in isolamento all’Istituto Spallanzani per essere sottoposto a ulteriori accertamenti.

Leggi anche: Il posto dove vivranno in quarantena i 56 italiani rimpatriati da Wuhan

Giovanni Rezza, direttore del reparto Malattie infettive dell’ISS ha detto a Repubblica che «è il primo caso italiano ma era un italiano che viveva a Wuhan. Nel momento in cui si è deciso di rimpatriare i 56 italiani sono state prese tutte le precauzioni possibili proprio perché non era una ipotesi da escludere. Credo che la possibilità di contagiare altri sia bassissima».

In tutto il mondo le persone morte di coronavirus sono 635, tutte in Cina tranne una a Hong Kong e una nelle Filippine; quelle contagiate sono più di 30mila.