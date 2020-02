Chi è Levante, in gara stasera a Sanremo

Levante è il nome d’arte di Claudia Lagona, cantautrice e scrittrice italiana stasera in gara al Festival di Sanremo per la prima volta. Levante ha 33 anni ed è originaria della provincia di Catania, sebbene si sia trasferita a Torino dopo la morte del padre nel 2001. Il suo soprannome, ha raccontato a Vanity Fair, nasce banalmente dal nome del protagonista del film di Leonardo Pieraccioni Il Ciclone: al tempo in cui uscì, nel 1998, una sua amica cominciò a chiamarla Levante e da quel momento il soprannome le rimase.

Levante cominciò a tentare la carriera musicale molto presto facendo provini in giro per l’Italia, ma il successo arrivò solo dopo qualche anno, nel 2014, quando uscì il suo primo disco, Manuale distruzione. Il genere di Levante è a metà tra l'”indie” e il pop cantautoriale: viene spesso paragonata a Carmen Consoli, con cui peraltro ha collaborato nella canzone “Lo stretto necessario”, e ha aperto vari concerti di Max Gazzè e dei Negramaro. Dopo Manuale distruzione ha pubblicato altri tre dischi e diversi singoli che hanno avuto un discreto successo, come “Pezzo di me” con Gazzè, facendo nel frattempo il giudice a X Factor nel 2017 insieme a Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli.

A Sanremo Levante porta la canzone “Tikibombom”: il titolo fa riferimento al ritmo su cui «ballano la maggior parte delle persone», quello dance o raggaeton, e racconta di persone che invece si sentono diverse dalla maggior parte delle altre persone.