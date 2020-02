Lazio-Hellas Verona in TV e in streaming

Lazio-Hellas Verona è il recupero della diciassettesima giornata di Serie A: la partita fu rinviata a dicembre perché in concomitanza con la Supercoppa italiana giocata dalla Lazio in Arabia Saudita. Il recupero si gioca stasera alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma e verrà trasmesso su Dazn. Si affrontano due fra le migliori squadre del campionato, nei rispettivi livelli. La Lazio con una vittoria potrebbe superare l’Inter al secondo posto e portarsi a soli due punti dalla Juventus prima in classifica. Il Verona invece è decimo con gli stessi punti del Napoli e due in meno del Milan. Non perde da sei giornate e con una vittoria potrebbe raggiungere addirittura il sesto posto, entrando in zona Europa League.

Dove vedere Lazio-Verona

Lazio-Hellas Verona verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Lazio-Hellas Verona

Lazio (3-5-2) Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile

Verona (3-4-2-1) Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Lazovic, Veloso, Pessina, Faraoni; Zaccagni, Borini; Di Carmine