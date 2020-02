Chi è Enrico Nigiotti, che sarà a Sanremo stasera

Enrico Nigiotti è un cantante di 32 anni in gara stasera al Festival di Sanremo. Nigiotti è alla sua seconda partecipazione dopo quella dello scorso anno: in precedenza aveva iniziato a farsi conoscere dal grande pubblico nel 2009, quando partecipò al talent show Amici, così come tanti altri cantanti di questa edizione di Sanremo. In quell’occasione arrivò alla fase finale, ma si autoeliminò per evitare di sfidare la sua compagna di allora, la ballerina Elena D’Amario.

– Potrebbe interessarti: L’inaspettato podcast del Post sul Festival di Sanremo, con Matteo Bordone e un pezzo della redazione del Post

Dopo un periodo di pausa dalla musica, in cui tra le altre cose ha lavorato come contadino, nel 2015 Enrico Nigiotti ha partecipato al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, con il brano “Qualcosa da decidere”, arrivando terzo. Nel 2017 ha partecipato anche a X-Factor, nella categoria “over 25”: arrivò in finale ma alla fine si classificò solamente terzo. Ha pubblicato il suo ultimo disco, Cenerentola, nel 2018 ma dopo la fine di Sanremo ne uscirà un altro, Nigio, che conterrà anche la canzone che porta al Festival, cioè “Baciami adesso”.