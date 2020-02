Chi è Riki, che questa sera è a Sanremo

Riki è un cantante italiano in gara stasera al festival di Sanremo. Riki è nato nel 1992 e peraltro compie gli anni proprio oggi, nel giorno della prima serata di Sanremo. Al Festival — a cui partecipa quest’anno per la prima volta — porta la canzone “Lo sappiamo entrambi”, che TV Sorrisi e Canzoni descrive così: «Parla della bugia più grande che ci si dice in una storia, quel silenzio e quella distanza che si crea tra due persone che non si amano più, ma non hanno il coraggio di dirselo».

Riki è uno dei tanti cantanti di questa edizione del festival di Sanremo passati per il famoso talent show Amici: partecipò nel 2016, vincendo la categoria “canto”. Grazie alla sua partecipazione ad Amici fu notato da Francesco Facchinetti, che da allora lo assiste come manager attraverso la società Newco Management. Nel 2017 ha pubblicato il suo primo e unico disco in studio, Mania, e poi una serie di singoli molto estivi come “Balla con me” e “Dolor de cabeza”. Tra le altre cose, ha ottenuto un discreto successo in Sudamerica

Le luci si spengono

Mentre il tempo sbiadisce nascosto in disparte

E ascolta fissandoci

Tra storie che scorrono

Le osserviamo cambiare e troviamo cambiati solo noi

Restiamo distanti restandoci accanto

Non lo noti anche tu?

Nei nostri sguardi che si sfiorano per strada e per sbaglio

A mezz’aria e senza alzarsi di più

Però qualcosa non torna

Tralasciando i ricordi che ho di te

Ti scrivo e dopo cancello

Non ti scrivo che tanto è inutile

Io fisso il vuoto che è a pezzi e tu

Ti addormenti guardando la tivù

Chissenefrega di noi se non so

Quello che vuoi se non parli

Se ci diciamo di sì ma fingiamo

E lo sappiamo entrambi

Parole che inciampano

Le sprechiamo in silenzi sfogandole addosso

E poi sul telefono

Trattieni i respiri e li aggiusti in un fiato

Ti diverti e ti annoi

Da adesso in poi non darmi mai e non darlo mai per scontato

Non rispondi se ti chiedo di noi

Però qualcosa non torna

Tralasciando i ricordi che ho di te

Ti scrivo e dopo cancello

Non ti scrivo che tanto è inutile

Io fisso il vuoto che è a pezzi e tu

Ti addormenti guardando la tivù

Chissenefrega di noi se non so

Quello che vuoi se non parli

Ci riproviamo ma la voce singhiozza

Urlami in faccia rinfaccia e vai

Silenzio in mezzo e dopo un po’

Il frastuono e poi il silenzio ancora

Però qualcosa non torna

Tralasciando i ricordi che hai di me

Mi scrivi e dopo cancelli

Non mi scrivi che tanto è inutile

Io fisso il vuoto che è a pezzi e tu

Ti addormenti guardando la tivù

Chissenefrega di noi se non so

Quello che vuoi se non parli

Se ci diciamo di sì ma fingiamo

E lo sappiamo entrambi